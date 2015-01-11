Стартует 12-й сезон КХЛ: «Трактор» сыграет с «Витязем», а «Металлург» против СКА

В воскресенье, 1 сентября, стартовал новый, 12-й сезон КХЛ – турнир открылся матчем сильнейших команд прошлого плей-офф – ЦСКА и «Авангарда».
Остальные команды проведут свои стартовые матчи 2 сентября. Расписание выглядит следующим образом:
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Северсталь» (Череповец);
«Трактор» (Челябинск) – «Витязь» (Московская область);
«Металлург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург);
«Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва);
«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород);
«Динамо» (Минск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Всего в регулярном чемпионате предстоящего сезона 24 команды сыграют 744 матча. Завершится «регулярка» 27 февраля 2020 года. Отметим, что в последнем матче сезона 27 февраля южноуральские команды сыграют друг против друга.
https://dostup1.ru/society/Startuet-12-y-sezon-KHL-Traktor-sygraet-s-Vityazem-a-Metallurg-protiv-SKA_119531.html
Ключевые теги: КХЛ, хоккей, расписание игр.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}