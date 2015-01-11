Зафиксирована вторая по силе в 2019 году магнитная буря

Заметное усиление геомагнитной активности регистрируется 2 сентября почти всеми станциями слежения на земле – начавшаяся магнитная буря продолжалась почти все воскресенье и идет утром понедельника.
Начало колебаний магнитного поля было отмечено 31 августа, во второй половине дня буря достигла 2 баллов по пятибалльной шкале. По прогнозу, к середине понедельника амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, не позднее утра вторника геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.+
Происходящий рост магнитных возмущений прогнозировался заранее в связи с приближением к земле потока быстрого солнечного ветра. Однако изначально прогнозировался более низкий балл магнитной бури.
Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более крупное событие регистрировалось в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5.
https://dostup1.ru/society/Zafixirovana-vtoraya-po-sile-v-2019-godu-magnitnaya-burya_119562.html
Ключевые теги: магнитная буря, здоровье, самочувствие.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}