Зафиксирована вторая по силе в 2019 году магнитная буря

Заметное усиление геомагнитной активности регистрируется 2 сентября почти всеми станциями слежения на земле – начавшаяся магнитная буря продолжалась почти все воскресенье и идет утром понедельника.

Начало колебаний магнитного поля было отмечено 31 августа, во второй половине дня буря достигла 2 баллов по пятибалльной шкале. По прогнозу, к середине понедельника амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, не позднее утра вторника геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.+

Происходящий рост магнитных возмущений прогнозировался заранее в связи с приближением к земле потока быстрого солнечного ветра. Однако изначально прогнозировался более низкий балл магнитной бури.

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более крупное событие регистрировалось в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5.

https://dostup1.ru/society/Zafixirovana-vtoraya-po-sile-v-2019-godu-magnitnaya-burya_119562.html