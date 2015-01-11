В Челябинскую область придет бабье лето

В Челябинской области к концу недели, примерно к субботе, начнется бабье лето.

7 сентября столбики термометров в регионе днем поднимутся до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 10-15 метров в секунду, сообщает «Первый областной» со ссылкой на доцента кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского государственного университета Екатерину Пестрякову.

По словам Екатерины Пестряковой, возможно, что вторая волна бабьего лета придет в Челябинскую область в октябре.

Отметим, что в Челябинске 7 сентября с размахом отпразднуют День города. Ожидается, что всю следующую неделю после празднования будет тепло. Температура воздуха составит около плюс 18 градусов.

https://gubernia74.ru/articles/news/1092585/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews