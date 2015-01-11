В Челябинскую область придет бабье лето

В Челябинской области к концу недели, примерно к субботе, начнется бабье лето.
7 сентября столбики термометров в регионе днем поднимутся до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 10-15 метров в секунду, сообщает «Первый областной» со ссылкой на доцента кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского государственного университета Екатерину Пестрякову.
По словам Екатерины Пестряковой, возможно, что вторая волна бабьего лета придет в Челябинскую область в октябре.
Отметим, что в Челябинске 7 сентября с размахом отпразднуют День города. Ожидается, что всю следующую неделю после празднования будет тепло. Температура воздуха составит около плюс 18 градусов.
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Ключевые теги: бабье лето, Челябинская область, прогноз погоды, осень.
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