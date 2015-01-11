Подарок из Петербурга

Четыре года назад в Кыштыме стартовал уникальный для Южного Урала культурный проект – фестиваль духовной музыки. Уже на другой год он вышел за рамки одного города. Более того, он получил статус международного.

Теперь праздник духовной музыки проводится в городах Южного Урала ежегодно при поддержке Губернатора Челябинской области и Челябинской митрополии.

Концерты IV международного Фестиваля духовной музыки состоялись в Челябинске и городах области – Кыштыме, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне, поселке Красногорский.

Закрывался Фестиваль концертом мужского хора «Оптина Пустынь» из Санкт-Петербурга.

Этот хор был создан в 1996 году в храме Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, ставшем в 1991 году подворьем Оптиной Пустыни.

Общий состав хора насчитывает двенадцать певчих – выпускников Санкт-Петербургской Консерватории, в то время как гастрольный состав хора насчитывает семь лучших солистов.

Художественный руководитель коллектива – Александр Семенов окончил дирижерско-хоровой факультет Петербургской Консерватории по классу народного артиста России В. В. Борисова, а также факультатив симфонического дирижирования в классе народного артиста России Э. А. Серова. По окончании Консерватории изучал древнерусское крюковое письмо под руководством А. Н. Кручининой и З. М. Гусейновой.

В составе хора много лет выступают выдающиеся солисты Санкт-Петербурга: Владимир Миллер (бас-профундо), Александр Горбатенко (контр-тенор), Игорь Возный (тенор), а также молодые исполнители – лауреаты международных конкурсов Дмитрий Писарев (баритон), Евгений Михеев (тенор) и Борис Петров (баритон).

За два десятилетия творческой деятельности хор «Оптина Пустынь» стал постоянным участником российских и зарубежных фестивалей. В родном Петербурге хор постоянно выступает в главных концертных залах города: в Большом и Малом залах Филармонии, зале Академической Капеллы, БКЗ «Октябрьский» и др. В России хор выступил более чем в 25 городах от Москвы до Южно-Сахалинска.

Зарубежные гастроли «Оптиной Пустыни» проходили в Венгрии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Китае, Колумбии, Норвегии, Сербии, Черногории, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Украине. Древние распевы в исполнении хора звучали в Успенском соборе Московского Кремля, Софийских соборах Киева и Новгорода, в Александровой слободе, а также во многих знаменитых соборах Западной Европы. За годы своего существования хор представил 15 альбомов.

По окончании концерта стены ДК Металлургов долго сотрясались от оваций.

Наконец слово взяла глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Сначала она обратилась к зрителям: «Первый фестиваль духовной музыки состоялся в нашем городе. Уже на второй год он приобрел статус международного. И это всё, мои хорошие и дорогие, благодаря вам, вашему умению и вашей способности понимать и ценить высокое искусство!»

Затем Людмила Александровна поблагодарила вокалистов: «Мы открываем фестиваль, и по существу у нас происходит и закрытие. В этом году в первый день у нас участвовало шесть коллективов: из Сербии, Москвы, Перми, Челябинска, Тюмени и… И вот этот уникальнейший коллектив из Санкт-Петербурга! Позвольте вам выразить всеобщую признательность и благодарность за то, что вы приехали в наш город, и выразить вам восхищение тем изяществом вашего мастерства, с каким у вас получается слияние индивидуальных партий. Вы просто не представляете, как это великолепно. Верно? Мы ждем вас в следующем году!».

Настоятель храма Рождества Христова г.Кыштыма иерей Михаил Чирков тоже не скрывал своих эмоций: «Дорогие земляки! Дорогие и замечательные гости нашего фестиваля! Три дня в городе был удивительный праздник. Три дня мы имели возможность слушать шедевры из сокровищницы русской музыкальной культуры в исполнении (не побоюсь сказать) величайших голосов, мировых голосов. Лучшие коллективы нашей

страны и зарубежья приняли участие в этом фестивале. А вот хор «Оптина Пустынь» – это особенная драгоценная жемчужина в короне фестиваля: это единственный мужской хор. Какая палитра голосов! Какое созвучие! Да? Никаких других чувств кроме восторга и восхищения! Спасибо вам за такой чудный подарок, за то, что вы проделали такой путь, чтобы подарить нам ваше высочайшее искусство! Низкий вам поклон и сердечная благодарность!»

Конечно, желающие (у кого есть возможность) могут побывать в Санкт-Петербурге на Богослужении в храме Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове и услышать эти удивительные голоса в аутентичной обстановке. Или подождать выступления хора в Кыштыме через год. Или просто посмотреть видеозапись с концерта и вспомнить эмоции, подаренные зрителям в этот вечер…

Подробности в видео-сюжете:

Александр Волынцев