VI Спартакиада ветеранов труда и спорта России

С 24 по 26 августа 2019 г. в городе УФА (столица Республики Башкортостан) прошла 6 – ая Всероссийская СПАРТАКИАДА ветеранов труда и спорта.

Участники: женщины - 55 лет и старше, мужчины - 60 лет и старше. В этом году спортивный ФОРУМ собрал рекордное количество участников, более 800 из 76 субъектов Российской Федерации, победителей в своих Региональных этапах Спартакиады и 7 зарубежных стран.

В составе сборной команды Челябинской области 2 -й год подряд выступала наша Прославленная легкоатлетка - Людмила Сиротинина, инженер Цеха Связи ПО «Маяк». Людмила Сиротинина по жеребьёвке попала в VIP забег на 1000 м. с сильнейшими бегуньями РОССИИ. В результате упорной борьбы, в финишном створе, ей удалось вырвать третье место у бегуньи из Франции, и завоевать бронзовую медаль.

Отличному результату предшествовал цикл интенсивных тренировок под руководством опытнейшего Озёрского тренера по лёгкой атлетике, Владимира Николаевича Горина. Грамотно составленный В.Н. Гориным тренировочный план подготовки к соревнованиям позволил Людмиле подойти к старту на пике своей спортивной формы.

Результат в беге на 1000 м. - 3.33,15 . 3 место явилось весомым вкладом в копилку очков сборной команды Челябинской области. Сборная команда Челябинской области в командном зачёте заняла 9 –ое место из 83 команд.

Совет ветеранов спорта при Управлении по ФК и С ОГО, и спортивная ветеранская общественность поздравляет Людмилу, победительницу 2018-2019 годов областной Спартакиады ветеранов труда и спорта по лёгкой атлетике, с отличным результатом два года подряд на престижных соревнованиях РОССИИ.

Пожелаем Людмиле и её тренеру В.Н. Горину спортивного долголетия и новых РЕКОРДОВ.

МБУ «Арена».