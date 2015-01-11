Житель Снежинска «заминировал» детский сад

В Снежинске задержали мужчину, который сообщил о минировании детского сада после ссоры со знакомой.

Инцидент произошел 2 сентября. В отдел полиции поступило сообщение о заложенном в одном из детсадов взрывном устройстве. Сотрудники экстренных служб, приехавшие на вызов, не нашли в здании подозрительных предметов.

Вскоре задержали звонившего. Им оказался 40-летний безработный и ранее судимый местный житель. Задержанный пояснил, что совершил звонок после ссоры со своей знакомой. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/society/Zhitel-Snezhinska-zaminiroval-detskiy-sad_119609.html