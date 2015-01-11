Эпидсезон открыт. На Урале больше 13 тысяч человек заболели ОРВИ

Вспышку вирусных заболеваний зафиксировали медики в Свердловской области. В Роспотребнадзоре сообщают, что за последние дни участились случаи обращения в больницу с симптомами ОРВИ.

На Урале, похоже, начинает бушевать вирус. Известно, что с 26 августа по 1 сентября в больницу обратились уже 13,3 тысяч человек. Медики считают, что заболеваемость носит сезонный характер и обусловлена тем, что сотни детей вышли с каникул и начали активно взаимодействовать друг с другом.

Напомним, в России уже началась вакцинация от гриппа. Ее проводят ежегодно в начале осени, в то время как сам вирус приходит ближе к зиме. Детям традиционно будут делать прививки бесплатно, с разрешения родителей.

https://www.cheltv.ru/epidsezon-otkryt-na-urale-bolshe-13-tysyach-chelovek-zaboleli-orvi/