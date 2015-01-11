Дрожь земли. На юге Урала нарастает сейсмическая активность

Юг Челябинской области вновь трясет. Подземные толчки были зарегистрированы в последних числах августа.

Причем движения земной коры фиксировали три дня подряд. Сведения об этом опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Согласно интерактивным картам, колебания на Южном Урале были с 28 по 30 августа.

Сразу два подземных толчка ученые отследили с помощью оборудования 28 августа. Первый был в нескольких километрах от Магнитогорска с магнитудой mb 3,2, второй – рядом с селом Агаповка магнитудой mb 2,6.

29 августа еще одно колебание было зафиксировано под Магнитогорском, на этот раз у поселка Покровка, магнитудой mb 2,7.

30 августа землетрясение произошло на территории соседней Республики Казахстан, на границе с Челябинской областью, недалеко от поселков Подовинный и Харлуши, магнитудой mb 2,7.

В Средней Азии в последние дни усилилась сейсмическая активность. Землетрясения регулярно происходят на территории сразу трех государств: Киргизии, Казахстана, Афганистана, а также в Китае. Магнитуда как правило не превышает 4-5 баллов.

Последнее сильное сейсмическое возмущение было зафиксировано в Челябинской области год назад. В сентябре 2018 года серия землетрясений произошла в Катав-Ивановске. Сила подземных толчков достигала 5,6 баллов.

https://www.cheltv.ru/drozh-zemli-na-yuge-urala-narastaet-sejsmicheskaya-aktivnost/