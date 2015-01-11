Военные отправилась в Казахстан встречать робота Федора

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) приступила к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14» в Казахстане, на борту которого находится робот Skybot-850 Федор, созданный в Магнитогорске.

Военнослужащие перебазировались с военного аэродрома «Упрун» в Челябинской области на аэродромы в Казахстане для контроля посадки космического корабля. Они будут находиться на траектории полета корабля.

В состав группы входят восемь вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, 20 единиц автомобильной техники, 5 из которых – поисково-эвакуационные машины «Синяя птица», а также 130 военнослужащих. Вся техника обеспечена необходимым оборудованием. Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с Федором на борту запланирована на 7 сентября.

Напомним, робот Федор, созданный в Магнитогорске, 22 августа улетел в космос. Во время старта ракеты «Союз-2.1а» он был в варежках и держал российский флаг, а в торжественный момент произнес легендарное «Поехали!», как когда-то Юрий Гагарин.

https://dostup1.ru/society/Voennye-otpravilas-v-Kazahstan-vstrechat-robota-Fedora_119622.html