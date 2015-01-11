Минприроды назвало 22 города с самым грязным воздухом

Минприроды РФ определило города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха – комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в них в 2018 году был равен или выше 14.

В перечне – 22 города, большинство из которых расположено за Уральским хребтом: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Отмечается, что Искитим и Абакан впервые попали в перечень, Ангарск – вернулся в него после 14-летнего перерыва.

«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что 57% городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе», – говорится в докладе.

Челябинск превратился в Сайлент Хилл

Добавим, города Челябинской области в данный перечень не попали, зато Минприроды включил их в другой список – населенных пунктов с самыми загрязненными почвами. Также проблемными по этому показателю признаны Санкт-Петербург, города Приморского и Красноярского краев, Новгородской, Кировской, Свердловской областей, Забайкалья и Северной Осетии.

По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории страны, отмечается в документе.

https://dostup1.ru/society/Minprirody-nazvalo-22-goroda-s-samym-gryaznym-vozduhom_119626.html