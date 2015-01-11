В среду, 4 сентября, «Трактор» и «Металлург» набрали первые очки в новом сезоне КХЛ, показав зрелищный и результативный хоккей.

Магнитогорцы обыграли «Северсталь» со счетом 4:2, а челябинцы выдали результативную ничью в матче с питерским СКА, но проиграли в овертайме.

Первый период на арене «Трактор» прошел в равной борьбе, но в концовке отличились гости: Владимир Ткачев (12:43) открыл счет. Вторая двадцатиминутка выдалась очень результативной и богатой на события.

Сначала челябинский игрок Лукаш Седлак (22:54,5x4) реализовал большинство. Не прошло и минуты, как после серии рикошетов Эндрю Кэлоф (23:24) вывел «черно-белых» вперед. В середине периода отличный бросок удался Кристиану Томасу (34:05,6x5), который реализовал отложенный штраф и сделал счет 3:1

В концовке второго отрезка игры челябинцы дважды грубо ошиблись в обороне и позволили отыграться команде с берегов Невы. Забивали Дмитрий Кагарлицкий (35:34) и Йори Лехтеря (35:53). Команды ушли на второй перерыв при счете 3:3.

Третий период заброшенных шайб не принес, и команды отложили решение о победителе в этом матче на овертайм. Победу гостям добыл Сергей Плотников (63:08, 3х3). «Трактор» проиграл в овертайме со счетом 3:4.

В Магнитогорске хозяева арены пропустили шайбу в начале матча – гол на счету Дмитрия Морковина (04:04). «Лисы» не могли отыграться вплоть до середины второго периода, когда удача улыбнулась Егору Яковлеву (32:30, 5x4), который реализовал большинство.+

В начале третьей двадцатиминутки «Металлург» сумел выйти вперед и закрепить свое преимущество. Николай Кулемин (41:02) сделал счет 2:1, а Павел Дорофеев (42:24) увеличил отрыв до двух шайб.

Дмитрий Морковин (49:01) отметилсядублем и сократил отрыв «Северстали» до минимума, но точку в концовке поставил Сергей Мозякин (58:02, 5х4), который установил окончательный счет 4:2 в пользу «Металлургов».

В пятницу, 6 сентября, «Металлург» будет играть с командой «Витязь» из Московской области на своем поле. А «Трактор» начнет свой большой выездной тур из восьми матчей в Хабаровске, где 7 сентября сыграет против местного «Амура».

https://dostup1.ru/society/Traktor-i-Metallurg-nabrali-pervye-ochki-v-novom-sezone-KHL_119661.html