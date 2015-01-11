Стартовал грантовый конкурс социальных проектов «Молоды душой». Конкурс призван выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, а также инновационные формы организации добровольческой деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.
Федеральная программа «Молоды душой» реализуется Ассоциацией волонтёрских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений». Она призвана создать условия для участия граждан 55 лет в волонтёрской деятельности и популяризировать добровольчество среди людей пожилого возраста.
Конкурс проводится в период с 10 августа по 1 октября по 5 номинациям: Наставничество, социальная помощь, просвещение, забота о природе, активное долголетие.
Подробная информация на сайте: молодыдушой.рф
http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40451/
Ключевые теги: конкурс социальных проектов, гранты, Озёрск.
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