Стартовал грантовый конкурс социальных проектов «Молоды душой». Конкурс призван выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, а также инновационные формы организации добровольческой деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.

Федеральная программа «Молоды душой» реализуется Ассоциацией волонтёрских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений». Она призвана создать условия для участия граждан 55 лет в волонтёрской деятельности и популяризировать добровольчество среди людей пожилого возраста.

Конкурс проводится в период с 10 августа по 1 октября по 5 номинациям: Наставничество, социальная помощь, просвещение, забота о природе, активное долголетие.

Подробная информация на сайте: молодыдушой.рф

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40451/