Южноуральский омбудсмен организовала сбор средств для семьи младенца, родившегося в Турции

Южноуральский омбудсмен Маргарита Павлова поможет в сборе средств для семьи Михайловых, у которых в Турции 18 августа, намного раньше положенного срока, родился малыш, – каждый день содержания ребенка в клинике обходится в 30 тыс. рублей, сумма долга достигает уже 600 тыс.

Мужчина обратился к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области с просьбой о помощи в переговорах о возможности уменьшения счетов за спасение и лечение ребенка. Напомним, недоношенному малышу потребовалась помощь реаниматологов и постоянное наблюдение. В первые дни ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент чувствует себя лучше, но транспортировка его пока невозможна.

Власти региона не оставили ситуацию без внимания. Министерство здравоохранения и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области ищут возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Так, были проведены переговоры с благотворительным фондом «Родная» по поводу организации сбора средств.

«Фонд "Родная" готов выступить оператором по сбору средств. Со своей стороны я направила письма на имя главы Челябинской области, в адрес депутатского корпуса, Союза промышленников и предпринимателей. Какую-то сумму сможем собрать, я думаю, семье все равно будет легче оплатить тот счет, который им выставит клиника. Также мы хотим по линии Минздрава еще провести переговоры с турецкой стороной, договориться об уменьшении счета за оказанные услуги. Если это возможно, то мы такие переговоры проведем. Ситуация, еще раз говорю, неординарная, можно много рассуждать, кто виноват, но уж раз так случилось – нужно помогать», – прокомментировала Маргарита Павлова.

Реквизиты для перечислений:

Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»

ЧРБФ «Родная»

ИНН 7447185058

КПП 744701001

ОГРН 1117400000167

Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779

БИК 047501779

Юридический адрес: Кирова 4-А

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskiy-ombudsmen-organizovala-sbor-sredstv-dlya-semi-mladentsa-rodivshegosya-v-Turtsii_119675.html