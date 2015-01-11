Самый теплый день. Хорошая погода порадует жителей Урала всего сутки

В эту пятницу, 6 сентября, жителей Уральского федерального округа ждет вполне комфортная погода. Днем воздух прогреется до +16 градусов.

И хотя небо будет пасмурным и возможны небольшие осадки, этот день окажется самым теплым за всю рабочую неделю. Предстоящие выходные тоже не порадуют солнцем и теплом. Обещают дожди и понижение температуры.

В Челябинской области утром 6 сентября обещают всего +8 градусов. Однако к обеду распогодится и столбики термометров поднимутся до отметок +14 +16. Небо будет затянуто облаками, но обильных дождей не обещают.

Этот день в народе называли Евтихий Тихий. Hа Евтихия в лес уже не ходили, боялись заблудиться или встретиться с нечистой силой.

https://www.cheltv.ru/samyj-teplyj-den-horoshaya-pogoda-poraduet-zhitelej-urala-vsego-sutki/