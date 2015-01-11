Обновлённый проспект Карла Маркса оценили озерские школьники

Многие горожане уже убедились, что после реконструкции пешеходная зона на пр. Карла Маркса выглядит ухоженной и современной. Сегодня она стала площадкой для квест-игры под названием «Проспект».

Первая неделя учебного года, которая началась с празднования Дня знаний, в пятницу завершилась квест-игрой под символичным названием «Проспект». Мероприятие для озерских школьников организовали специалисты парка культуры и отдыха совместно с волонтёрами ЦКиДМ и ОТИ НИЯУ МИФИ.

На новой благоустроенной площадке на проспекте Карла Маркса собрались учащиеся начальных классов (со 2 по 5 классы) из пяти школ: №№21, 27, 25, 33 и 38. Пять команд выбрали себе названия: «Озерск», «Урал», «Атом», «Маяк», «Знания», а затем приняли участие в играх, конкурсах, и эстафетах на пяти станциях: «Переулок дружбы», «Городской проспект», «Бульварное кольцо», «Площадь игры», «Сквер достопримечательностей». В ходе игры участники должны были пройти ряд испытаний, тем самым освоив новые возможности обновленной благоустроенной территории городского проспекта.

Как пояснила режиссёр парка культуры и отдыха Лилия Баженова, главной темой игры стала история Озерска, его памятные места и главные улицы. Кроме того, ребятам были предложены задания на сообразительность, сплочённость, взаимовыручку, эрудицию и кругозор.

Передвигаясь от станции к станции согласно своему маршрутному листу и получая отметки о выполнении задания, команды вновь встретились на центральной площадке для подведения итогов и церемонии награждения. Все команды получили дипломы, сладкие призы и приняли участие в флешмобе. Тёплый солнечный день и подвижная познавательная игра стали для школьников ярким завершением первой учебной недели.

В воскресенье 8 сентября на проспекте Карла Маркса соберётся творческая молодёжь города, которая готовит для жителей большую программу под названием «Территория притяжения».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40485/