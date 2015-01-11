В день голосования 8 сентября будет организован бесплатный автобус от КПП-2 до остановки «Сквер Первостроителей»

Для удобства избирателей традиционно в день голосования 8 сентября будет организован бесплатный автобус, который в течение всего дня с 09:00 часов утра до 19:00 часов вечера, будет осуществлять перевозку пассажиров от КПП-2 до остановки «Сквер Первостроителей».

Расписание движения автобуса:

от КПП-2 через остановку мкр. Заозёрный до остановки «Сквер Первостроителей»:

на 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00

от остановки «Сквер Первостроителей» через остановку мкр. Заозёрный до КПП-2:

на 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40476/