Более 98% протоколов на выборах губернатора Челябинской области уже обработано

В Челябинской области после голосования по выборам губернатора обработаны 98,34% протоколов – по итогам обработанных протоколов в голосовании приняли участие 45,31% избирателей.

Голоса распределились следующим образом: Алексей Текслер – 69,44%, Константин Нациевский – 11,99%, Виталий Пашин – 8,83%, Сергей Смышляев – 3,24%, Алексей Севастьянов – 3,16%.

Напомним, избранным на должность губернатора Челябинской области считается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

В «сенаторскую тройку» Алексея Текслера вошли председатель Законодательного Cобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

https://dostup1.ru/politics/Bolee-98-protokolov-na-vyborah-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-uzhe-obrabotano_119763.html