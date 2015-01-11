Губернатором Челябинской области стал Алексей Текслер

Областная избирательная комиссия сегодня, девятого сентября, обнародовала предварительные итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области. С большим отрывом лидирует Алексей Текслер.

Явка избирателей в целом по региону составила 45,15 процента. На данный момент избирком региона обработал 99,83% бюллетеней. За Алексея Текслера свои голоса отдали 69,33 % южноуральцев. На втором месте расположился Константин Нациевский, который выдвигался от КПРФ. За него проголосовало 12,01% избирателей. Виталий Пашин из ЛДРП на третьем месте. Он набрал 8,83% голосов. Сергей Смышляев («Родина») и Алексей Севастьянов («Гражданская сила») смогли преодолеть трехпроцентный барьер – 3,26% и 3,22% соответственно.

http://uralpress.ru/news/politika/gubernatorom-chelyabinskoy-oblasti-stal-aleksey-teksler