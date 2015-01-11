Отделом дознания раскрыт грабеж

В августе 2019 года отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск раскрыто уголовное дело по факту открытого хищения алкогольной продукции из сетевого магазина розничной торговли, где житель города 1986 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в торговом зале магазина похитил со стеллажа 2 бутылки водки и 1 бутылку вина. Требования сотрудника охраны магазина оплатить товар мужчина проигнорировал и выбежал из магазина. Сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный вину признал и ущерб возместил.

В отношении нарушителя отделом дознания возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Как сообщает начальник отдела дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск майор полиции Елена Козюлькова, с начала текущего года по преступлениям имущественного характера расследовано и направлено в суд 61 уголовное дело.

Анализ указанной категории преступлений показал, что основное количество расследованных краж и грабежей совершается в сетевых магазинах розничной торговли, в которых зафиксированы факты многократного тайного хищения имущества. Согласно материалам уголовных дел, персонал магазина зачастую состоит из женщин, необходимое количество охранников в торговом зале магазина отсутствует, а при установлении факта открытого хищения, как правило, не предпринимаются меры к задержанию преступников. Участившиеся случаи воровства в данных магазинах показывают, что система безопасности залов не дает пресекать преступные действия на самой ранней их стадии.

Уважаемые граждане! При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности необходимо сообщить в полицию.

При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового - «102».