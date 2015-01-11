«Курчатовскую тропу» преодолели более 200 человек!

Какой популярностью пользуются в Озёрске легкоатлетические забеги, можно судить по тем мероприятиям, которые прошли на стадионе «Труд» минувшим летом.

Кульминацией всех стартов стал полумарафон «Курчатовская тропа» на 5, 10 и 21км, который прошёл в субботу, 7-го сентября, собравший более 200 человек, в том числе и бегунов из таких городов, как Касли, Снежинск, Трёхгорный, Челябинск и Екатеринбург.

Первыми в путь отправились самые маленькие участники: некоторым на момент забега было 2,5-3 года. Но, несмотря на столь юный возраст, абсолютно все добежали до финиша сами или с мамой за ручку - это и не важно!

Первой из девочек к финишу примчалась Мирослава Алексеева, пока её папа Евгений в это время разминался для забега в 21 км. По словам Миры, это именно он рассказал ей о таком забеге и пригласил поучаствовать. "Папа бежит сейчас и ещё не знает, что я получила медаль за 1-е место", - сказала девочка после награждения.

Ещё одна семья привлекла внимание Юлия и Слава Татарниковы: наши гости из Касли бежали дистанцию 5 км. Тут стоит отметить, что первым финишную черту пересёк сын-первоклассник. Как рассказала нам Юлия, работник ПО" Маяк", узнав на работе о мероприятии, решила пробежать сама и приобщить к спорту маленького сынишку. К забегу они специально не готовились, но как приятно было получить заветные медальки за участие!

В своей юной возрастной категории победила целая компания друзей, а победителем стал Андрей Царьков, который признался, что занимается в секции лёгкой атлетики, придя в неё после многих лет в дзюдо. И, судя по всему, не прогадал.

Абсолютным победителем стал наш гость из Трёхгорного Карягин Семён - участник многих российских соревнований. Результат не случаен, ведь Семён давно и довольно успешно выступает в лёгкой атлетике, совмещая при этом работу на градообразующем предприятии и семью.

Мероприятие получилось масштабным и поистине захватывающим! ЦРОФП Гагарин и Федерация лёгкой атлетики г. Озёрска на этом, конечно, не останавливаются! В течение года и следующим летом озерчан ждёт много всего интересного! До новых встреч!

Александра Лебедева

Фотографии Дениса Васильева и Александры Лебедевой

Все фотографии доступны по ссылке: https://vk.com/album19592590_266303743