Ледовары колдуют на арене. 12 сентября в Челябинске стартует гран-при по фигурному катанию

Обновили лед. В арене “Трактор” завершается подготовка к главному спортивному турниру этой осени. В этот четверг в Челябинске стартует Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Ледовары заменили скользящее покрытие в спортивном объекте, а участники соревнований начали прибывать на Южный Урал. Первыми в Челябинск прилетели спортсмены сборной Японии, а завтра в аэропорту встретят всех остальных фигуристов. Сегодня арену “Трактор” посетили эксперты международного Союза конькобежцев. Напомню, в престижном международном турнире выступят сильнейшие юниоры тридцати двух стран. Несмотря на юный возраст, участников предстоящего турнира уже называют восходящими звездами мирового фигурного катания.

https://www.cheltv.ru/321096-2/