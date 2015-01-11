Состоялась ежегодная экологическая экспедиция воспитанников ДЭБЦ в Троицк

С 25 по 27 июня группа юннатов Детского эколого-биологического центра прошли практику в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (г. Троицк) в рамках договора о сотрудничестве.

Практика была насыщенной и разнообразной. На три дня ребята погрузились в студенческую жизнь, поработали в лабораториях ЮУрГАУ, узнали много интересного и познавательного из области биологии.

На практикуме по зоологии, который вела Макарова Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры биологии, экологии, генетики и разведения животных, ребята почувствовали себя настоящими научными сотрудниками, овладели приемами работы с натуральными объектами, научились препарировать рыб и раков. Теперь каждый без запинки может рассказать о внутреннем строении этих животных, а также об особенностях их жизнедеятельности. Вторая часть практикума была посвящена идентификации животных по черепам. Не каждому приходилось видеть череп бурого медведя, оленя и других животных, а тем более узнавать их по определенным признакам.

Большой интерес у ребят вызвал зоологический музей государственного аграрного университета. В рамках практикума была организована экскурсия по историческому центру старинного уральского города и в краеведческий музей Троицка.

За три неполных дня мы многое успели сделать и посмотреть. Воспитанники получили массу впечатлений от поездки в Троицк.

Думаем, что наш практикум поможет детям в дальнейшем лучше понимать сложные биологические науки, привлечет к исследовательской работе, поможет с выбором будущей профессии.

Информация ДЭБЦ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40504/