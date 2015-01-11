На Южном Урале ужесточен контроль авто с иностранными номерами

В Челябинской области Госавтоинспекция ужесточает контроль транспортных средств с иностранными номерами – для соблюдения принципа неотвратимости наказания принято решение по формированию базы ТС с иностранной регистрацией, передвигающихся по территории региона.

Сообщается, что в текущем году на территории Челябинской области с помощью автоматической фиксации нарушений ПДД было выявлено 627 тыс. нарушений ПДД РФ, однако из-за отсутствия сведений о собственниках транспортных средств, принадлежащих гражданам иностранных государств, привлечение к административной ответственности данной категории водителей не осуществлялось.

Теперь сотрудники ГИБДД останавливают машины и фиксируют с помощью служебного планшета, имеющего специальный закрытый доступ, владельца транспортного средства и данные водителя. Впоследствии сотрудники центра автоматической видеофиксации нарушений ПДД при выявлении нарушения транспортными средствами иностранных государств, будут составлять административные постановления.

Посты автоматической фиксации нарушений ПДД РФ устанавливаются с учетом анализа аварийности на трассах. В настоящее время на территории области установлено 105 таких комплексов, из них 24 – передвижные, которые ежемесячно меняют свою дислокацию.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-uzhestochen-kontrol-avto-s-inostrannymi-nomerami_119819.html