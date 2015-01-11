Медленно, но верно. Тепло приходит в Челябинскую область

Среда порадует жителей Челябинской области комфортной погодой. По прогнозам синоптиков, утром горожан наконец-то ждет солнце.

Температура воздуха в первой половине дня составит + 10 градусов. В обеденный перерыв можно будет даже выйти на улицу, погреться и подышать свежим воздухом: к полудню столбики термометров поднимутся до +15 C. Однако северо-западный ветер с порывами 6-7 метров в секунду внесет свои коррективы.

Максимальная температура ожидает жителей региона в конце рабочего дня, к пяти вечера воздух прогреется до плюс 17 градусов.

Добавим, что 11 сентября православные отмечают праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этому святому молятся об избавлении от головной боли. Также в этот день в России, начиная с 1913 года, отмечают день трезвости.

https://www.cheltv.ru/medlenno-no-verno-teplo-prihodit-v-chelyabinskuyu-oblast/