Медленно, но верно. Тепло приходит в Челябинскую область

Среда порадует жителей Челябинской области комфортной погодой. По прогнозам синоптиков, утром горожан наконец-то ждет солнце.
Температура воздуха в первой половине дня составит + 10 градусов. В обеденный перерыв можно будет даже выйти на улицу, погреться и подышать свежим воздухом: к полудню столбики термометров поднимутся до +15 C. Однако северо-западный ветер с порывами 6-7 метров в секунду внесет свои коррективы.
Максимальная температура ожидает жителей региона в конце рабочего дня, к пяти вечера воздух прогреется до плюс 17 градусов.
Добавим, что 11 сентября православные отмечают праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этому святому молятся об избавлении от головной боли. Также в этот день в России, начиная с 1913 года, отмечают день трезвости.
https://www.cheltv.ru/medlenno-no-verno-teplo-prihodit-v-chelyabinskuyu-oblast/
Ключевые теги: бабье лето, прогноз погоды, Челябинская область.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}