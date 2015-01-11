Километровая пробка. Свердловский проспект встал из-за аварий

Информация для тех, кто едет в Челябинск: на Свердловском проспекте в Челябинске серьезно затруднено движение. Сразу на нескольких участках дороги случились ДТП которые серьезно осложнили движение в утренний час пик.

До сих пор еле едут участки от лакокрасочного завода до поворота на ЧМЗ, там, по словам очевидцев, произошло столкновение КАМАЗа с легковушкой. У других участников движения нет возможности объехать затор – это единственная дорога в Металлургический район.

Чуть дальше – еще одна авария. В противоположном направлении, напротив трамвайного депо №2, не поделили дорогу грузовая ГАЗЕЛЬ и иномарка.

Информации о пострадавших в ДТП нет. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Водителей, попавших в пробку, просят потерпеть.

https://www.cheltv.ru/321347-2/