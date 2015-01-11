Преподаватель из Озерска, попавший в блог Навального с жалобами на зарплату, остался без работы

Преподаватель из Озерска Челябинской области, который весной заявил о несоответствии зарплат педагогов президентским указам и попал в блог оппозиционера Алексея Навального, остался без работы. Работодатели не стали перезаключать с ним договор или сократили нагрузку.

Александр Дериглазов преподавал в Южноуральском госуниверситете (ЮУрГУ) и в колледже Озерского технологического института. В апреле он записал видео, в котором заявил о «беззастенчивой лжи чиновников» относительно зарплат в образовании. В колледже должностной оклад Дериглазова с учетом районного коэффициента составляет немногим больше 15 тыс. вместо положенных 35 тыс. рублей, как это определено майскими указами. В университете зарплата со всеми надбавками — 22 тыс. вместо 70 тыс. рублей, как того требуют указы. Такая зарплата, как утверждает Дериглазов, у многих его коллег.

Это видео попало в блог Алексея Навального в апреле. А в августе стало известно, что колледж не продлил контракт с Дериглазовым, хотя до выхода обращения шли разговоры о переходе в штат. В ЮУрГУ вместо полной ставки ему предложили работать лишь на половину. Дериглазов уверен, что таким образом университет вынуждает его уволиться.

О том, что эта ситуация связана с апрельским видео, напрямую руководство учебных заведений не говорит. Но других причин, по словам Дериглазова, ему тоже не озвучили.

В Озерском технологическом институте заявили, что договор с Дериглазовым не стали продлять, чтобы обеспечить работой другого сотрудника. В ЮУрГУ самому преподавателю сообщили о сокращении набора на кафедре, но затем журналистам эту информацию не подтвердили.

В Озерске, который является ЗАТО, работы для преподавателей нет. Александр Дериглазов начал поиски временной работы дворника, но в одном месте ему уже отказали.

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/09/10/1801541.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews