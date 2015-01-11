Известную южноуральскую птицефабрику обвинили в незаконном сливе жидкого помета

Целый ряд экологических проблем обнаружили в Чебаркульском районе (Челябинская область) активисты экопатруля «АнтиСмог» – в частности, они утверждают, что известная птицефабрика сливает жидкий куриный помет на поле возле лесного массива.

Кроме того, народные инспекторы зафиксировали нарушения технологии переработки отходов птицеводства, которые вываливаются на открытый грунт.

В рамках рейда общественники осмотрели озера Кисегач, Табанкуль и Теренкуль. Очистные сооружения на данных объектах рассчитаны на переработку 4,5 тыс. куб. метров в сутки. Активисты утверждают, что техника изношена и требует ремонта.

«Из-за нарушения технологии очистки происходят постоянные неочищенные сбросы в озеро Табанкуль и по цепочке в другие связанные с ним водоемы. Предполагаем, что в озеро могут попадать фекалии и химические вещества», – говорится в сообщении.

Еще одна важная проблема этого района – обмеление озер Малый Теренкуль и Большой Кисегач из-за незаконного перекрытия естественных притоков. За последние десятилетия глубина озера Кисегач уменьшилась на два метра, а береговая линия ушла на 100 метров от изначальной границы уреза воды.+

Экоактивисты уже составили обращения в надзорные органы по этим вопросам.

https://dostup1.ru/society/Izvestnuyu-yuzhnouralskuyu-ptitsefabriku-obvinili-v-nezakonnom-slive-zhidkogo-pometa-ryadom-s-lesom_119863.html