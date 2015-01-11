В Челябинской области разрабатывают новые ограничения для большегрузов.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул актуальность проблемы: в конце июля в Челябинске жертвой ДТП с участием автокрана и трех маршрутных такси стал человек, еще семеро получили травмы. Кроме того, на каждой встрече с жителями городов и районов региона звучат жалобы на большегрузы, которые разбивают дороги населенных пунктов.

«Для решения проблемы нужны системные меры, в частности, надо решить вопрос по транзитному транспорту – недопустимо, чтобы он передвигался через город (и я имею в виду не только Челябинск), если есть объездная дорога. У нас много промышленных предприятий. Для большегрузов, обслуживающих их, необходимо ввести ограничения по времени нахождения на улицах городов – опыт других мегаполисов есть, надо его применять. Стоит четко регламентировать, когда можно ездить такому транспорту по городу, а когда нельзя», – подчеркнул губернатор.

Еще одно направление в работе – это исправное техническое состояние грузового транспорта, а также фото- и видеофиксация нарушений с последующими штрафами. Эти меры, по мнению Алексея Текслера, помогут навести порядок на улицах Челябинска.

Свои предложения по решению проблемы высказали начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев, исполняющие обязанности заместителей губернатора Сергей Шаль и Олег Климов, представители Госавтоинспекции, а также ФКУ Упрдор «Южный Урал» и ОГКУ Челябинской области «Центр обработки вызовов системы 112 – Безопасный город».

«Сегодня на улицах Челябинска днем наблюдается большое число большегрузных транспортных средств, что снижает пропускную способность дорог, способствует заторам, создает помехи для городского и пассажирского транспорта. Для решения проблемы необходимо принять постановление администрации Челябинска о запрете движения большегрузов в дневное время», – полагает врио начальника УГИБДД Главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Харцызов.+

«В наведении порядка помогут оборудованные пункты весового контроля», – уверен начальник Главного управления министерства внутренних дел России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Все прозвучавшие предложения будут внесены в итоговый протокол поручений и направлены в соответствующие структуры органов власти.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-razrabatyvayut-novye-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov_119868.html