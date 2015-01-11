Насекомых собирают вёдрами. Аргаяшский район переживает нашествие полчищ мух

Тучи насекомых атаковали посёлок КамЫшевка в Аргаяшском районе. Дихлофос – и тот уже не спасает. Мух столько, что жители кричат о помощи.

Жители Камышевки собирают мух мешками и ведрами. Но полчища насекомых появляются снова и снова.

«Нам заплакать охота. Мне дочери поминки надо делать, но я не могу из-за мух. Как я могу мухами гостей кормить», – жалуется жительница посёлка Камышевка Гафура Хакимова.

Нашествие летающих паразитов – словно сцены из фильмов ужасов. Черный рой выживает людей из домов. Самый востребованый товар в деревне Камышевка – дихлофос. Его едва успевают привозить в сельский магазин. Раскупают моментально. Одного такого балончика хватает на день. Только так можно на время отогнать полчища мух.

Неприятным душком, на который и летят переносчики инфекции, веет от птицефабрики, уверены жители.

«Птицефабрика вывозит свои отходы на поля, которые находятся рядом с нашей деревней», – сообщает жительница посёлка Камышевка Айгуль Дугалеева.

Глава Камышевки готов терпеть такое соседство. Говорит – все же по закону. Поселковые власти сдали землю в аренду птицефабрике.

«Они имеют право пользоваться землей. И это не отходы, а перегной», – говорит глава посёлка Камышевка Анатолий Малев.

А вот руководитель куриной фермы, узнав о приезде нашей съемочной группы, разговаривать не захотел. Вышла охрана. А позже на почту редакции южноуральских “Вестей” пришел ответ пресс-службы птицефабрики.

«Как производитель, стремящийся минимизировать экологические риски, ГК “Здоровая Ферма” осознает высокую ответственность и контролирует устранение отходов производства – это длительный многоэтапный процесс. В данный период времени создались благоприятные условия для развития и размножения мух – это довольно теплая погода и высокая влажность».

Вот только энтомолог, по нашей просьбе изучивший это видео нашествия мух, считает, причина бед – очевидна:

«Прежде всего – обилие корма. склейка и. если раньше – 5-6 лет назад – эти инсектициды были для них эффективным средством, сейчас у них возникла адаптация к этому инсектициду 1-15».

А пока жители пытаются привлечь внимание к своей беде всеми возможными способами: на сельсовете люди собрали подписи для заявления в природоохранную прокуратуру.

https://www.cheltv.ru/nasekomyh-sobirayut-vyodrami-argayashskij-rajon-perezhivaet-nashestvie-polchishh-muh/