ФК «Челябинск» поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы после победы над «Акроном»

Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле обыграл прямого конкурента, тольяттинский «Акрон» в матче 9-го тура Олимп первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье» – счет встречи 11 сентября 1:0.

Как напоминает пресс-служба клуба, к матчу команды подошли соседями по таблице, занимая третье и четвертое места. Причем тольяттинцы опережали челябинцев на 2 очка.

Героем матча стал капитан «Челябинска» Сергей Игнатьев, по словам очевидцев, сотворивший шедевр при помощи при помощи Влада Дубровского: седьмой номер хозяев прорвался по правому флангу и зряче прострелил в штрафную, а набежавший Игнатьев с ходу пробил в дальнюю девятку – 1:0 на 45-й минуте. Этого единственного гола челябинцам хватило для третьей подряд победы.+

После победы над «Акроном» ФК «Челябинск» поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы, отставание от лидера, «КАМАЗа», составляет всего 2 очка. Следующий матч команда проведет в понедельник, 16 сентября, в гостях против «Урала-2» (Екатеринбург).

https://dostup1.ru/society/FK-Chelyabinsk-podnyalsya-na-2-yu-strochku-turnirnoy-tablitsy-posle-pobedy-nad-Akronom_119892.html