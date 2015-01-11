В Метлино стартовал проект «Клуб интересных идей»

Обновлённый клуб по месту жительства «Динамик» распахнул свои двери для детей и молодёжи посёлка, а также для волонтёров «серебряного возраста». Праздничное открытие клуба состоялось 10 сентября.

Напомним, что для размещения клуба по месту жительства ДТДиМ на третьем этаже здания поселковой администрации были отведены несколько комнат, в которых при поддержке ФГУП «ПО «Маяк» были заменены окна, сделан косметический ремонт.

Кроме того, в этом году проект стал победителем конкурса социальных проектов Собрания депутатов Озёрского городского округа, что позволило приобрести дополнительное мультимедийное оборудование и оргтехнику.

Как пояснили специалисты ДТДиМ, целью проекта было расширение диапазона предлагаемых программ дополнительного образования для детей поселка Метлино, создание рабочих мест, увеличение охвата ребят на занятиях после школы.

10 сентября дети и родители первыми увидели обновленные кабинеты, смогли оценить уютную обстановку, убедились, что здесь есть всё необходимое для занятий. В клубе по месту жительства, в свободное от учёбы время, юные жители посёлка смогут заниматься по следующим направлениям: шахматы (педагог Альфия Ярмухаметова); декоративно-прикладное творчество (педагог Евгения Титова); волонтерское объединение (педагог Валентина Сайфутдинова); силовой фитнес (педагоги Шакирова Инесса и Гайсин Спартак).

Открытие клуба стало праздничным событием. Была организована игровая программа и небольшой концерт, солист ДТДиМ Александр Шереметьев подарил ребятам несколько музыкальных номеров. С приветственным словом к односельчанам обратились: начальник отдела администрации поселка Метлино Лариса Кунакбаева и депутат Собрания депутатов округа Ольга Хакимова. Волонтеров поселка поздравила руководитель объединения волонтеров Озёрска Ольга Потеряева. Она подарила им часы со слоганом «Время творить добро».

Право перерезать красную ленту в честь открытия была предоставлена депутату Ольге Хакимовой. Заниматься в новых кружках ребята начали сразу после праздничного открытия. Кто-то решил сыграть в шахматы, другие создавали вкусные букеты и тематические осенние открытки, а волонтеры уже начали обсуждать планы на учебный год.

Фото Александра Волошина.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40530/