Конькобежка Фаткулина продает подаренный президентом BMW за 3 млн

Чемпионка мира по конькобежному спорту, серебряный призер Олимпиады-2014 Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль BMW, который получила в качестве подарка от президента.

Машину челябинка получила летом 2018 за то, что отобралась на Олимпиаду в корейский Пхенчхан. Тогда конькобежка написала в соцсетях о том, что не собирается продавать новый BMW, так как этот автомобиль достался ей «слишком тяжело». Появление машины она сравнила с удачным лотерейным билетом. Но через год ситуация изменилась.

«Жалко машину, стоит, не пользуюсь. Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», – написала Ольга Фаткулина в своем Instagram.

Известно, что автомобиль 2018 года выпуска продается по цене 3,5 млн рублей. Пробег иномарки составляет 7-8 тыс. километров.

https://dostup1.ru/society/Konkobezhka-Fatkulina-prodaet-podarennyy-prezidentom-BMW-za-3-mln_119909.html