Челябинск вошел в пятерку миллионников с самыми дорогими услугами ЖКХ

Сервис Яндекс.Деньги проанализировал траты россиян на коммунальные услуги.

В исследовании учитывали транзакции за январь-август 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Средний платеж по квитанциям ЖКХ в России, по данным сервиса, составил 3 тыс. рублей.

В Челябинске с 2018 года коммунальные услуги существенно подорожали — теперь в среднем горожане платят 3 тыс. 482 рубля. Это пятый показатель среди миллионников. Дороже коммуналка обходится жителям Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, а жители Казани в среднем платят почти 6 тыс. рублей в месяц.

http://echochel.ru/news/chelyabinsk-voshel-v-pyaterku-millionnikov-s-samymi-dorogimi-uslugami-zhkh/