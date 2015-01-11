Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать единый бренд «Сделано на Южном Урале» – на заседании Союза промышленников и предпринимателей он пригласил включиться в эту работу членов СПП.

«Хотел бы коснуться темы брендирования. В Челябинской области много местных, локальных брендов. Считаю, что пришла пора разработать единый бренд под названием "Сделано на Южном Урале". Уверен, такой бренд будет интересен, в первую очередь, сельхозпроизводителям, которые могли бы продвигать с ним свою продукцию», – сказал, в частности, глава региона.

«Буду рад, если вы, конечно, добровольно, включитесь в эту работу», – добавил он.

Напомним, что в отдельных торговых сетях в Челябинской области на ценниках присутствует маркировка «Сделано на Южном Урале» на продуктах, которые выпускаются в Челябинской области. В основном, речь идет о колбасных и молочных изделиях.

https://dostup1.ru/economics/Texler-predlozhil-razrabotat-edinyy-brend-Sdelano-na-Yuzhnom-Urale_119935.html