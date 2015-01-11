На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели

Федеральную автодорогу «Урал» помогут обезопасить светоотражающие устройства нового поколения. Новшество уже опробовано на участке трассы около поселка Тимирязево.

В рамках работы по повышению безопасности дорожного движения аналитики АО «УралАвтодор» провели мониторинг рынка современных технических средств организации дорожного движения. В результате исследования принято решение заменить железные светоотражатели на резиновые. Эти работы будут проведены на отрезке с 1800 по 1871 километр автодороги М-5 Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

«Мы выбрали экспериментальный участок исходя из рельефа местности, наличия аварийно-опасных мест и подходящих к концу срока службы железных катафот. Эксплуатация в наиболее суровое время года – осенне-зимний период – наглядно продемонстрирует преимущества современных светоотражающих элементов. Из опыта работы известно, что металлические катафоты во время аварий мнутся и не подлежат восстановлению, резиновые же должны восстанавливать первоначальную форму», – сообщил специалист по содержанию автомобильных дорог АО «УралАвтодор» Александр Курачев.

Резиновые светоотражатели призваны снизить вероятность аварийных ситуаций, привлечь внимание водителей, а также помочь ориентироваться на трассе в темное время суток и неблагоприятную погоду.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/na-trasse-m-5-ustanavlivayut-rezinovye-svetootrazhateli