Теплая погода ждет южноуральцев на выходных

В выходные в Челябинской области будет тепло, облачно и почти без осадков – при этом в пяти городах держатся неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу будет облачно, преимущественно без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до плюс 19-24 градусов. К ночи похолодает до плюс 5. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптики говорят, что в воскресенье возможен небольшой дождь. В областном центре ожидают до 24 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Teplaya-pogoda-zhdet-yuzhnouraltsev-na-vyhodnyh_119944.html