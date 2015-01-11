«Постараюсь все исправить”. В НХЛ объявили о дисквалификации Евгения Кузнецова

Известный челябинский хоккеист все же не избежал наказания и в Национальной хоккейной лиге. Накануне ее руководство объявило срок дисквалификации Евгения Кузнецова.

Напомним, форвард “Вашингтон Кэпиталз” и сборной России был уличен в употреблении кокаина. Это показала его допинг-проба, взятая во время чемпионата мира в мае этого года. В результате международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала игрока во всех соревнованиях под своей эгидой (в том числе мировые первенства, Олимпийские игры, КХЛ) на четыре года. Теперь о своем решении объявили и за океаном: в НХЛ решили отстранить россиянина на три игры за “неподобающее поведение”. Сам Кузнецов признал вину и обжаловать решение не будет.

“Я решил принять дисквалификацию НХЛ. Я еще раз прошу прощения за то, что разочаровал свою семью, товарищей по команде, а также организацию и болельщиков. Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть ваше расположение. Я понимаю, что мне повезло, что у меня есть возможность все исправить”, – говорится в заявлении хоккеиста в твиттере “Вашингтона”.

Спортсмен также отметил, что больше не будет комментировать эту тему. Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 2 октября.

https://www.cheltv.ru/postarayus-vse-ispravit-v-nhl-obyavili-o-diskvalifikatsii-evgeniya-kuznetsova/