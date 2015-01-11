Интернет в дефиците. Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам

Большинство пользователей рунета вскоре может столкнуться со значительными трудностями. Доступ ко вполне обычным интернет-ресурсам усложнится.

Проблемы рядовым пользователям сети создаст дефицит ip-адресов, который может наступить в России уже в конце сентября. По оценкам специалистов, огромное количество сайтов, до последнего времени открывавшихся вполне свободно, теперь массово начнут требовать от пользователей подтверждения, что они не роботы, заставляя вводить для этого специальный буквенно-цифровой код.

Такая ситуация грозит возникнуть из-за все растущего количества подключенных к интернету устройств. Дело в том, что в случае, если свободных адресов мало, оборудование операторов начинает присваивать нескольким устройствам один и тот же номер, свободный на момент входа в сеть. Сайты же, распознающие заходы с одного ip-адреса, воспринимают это как атаку, поэтому и запрашивает дополнительное подтверждение «человечности» пользователя.

По предварительным расчетам экспертов, с подобными регулярными неудобствами в результате столкнутся миллионы жителей, причем не только в России, но и в странах Европы и Ближнего Востока. Однако выход уже найден: им должен стать переход интернет-сетей и ресурсов с устаревшего протокола IPv4 на новый – IPv6. Сообщается, что крупные операторы связи и провайдеры уже озаботились этим обновлением.

https://www.cheltv.ru/321791-2/