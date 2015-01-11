Получить налоговое уведомление теперь можно через МФЦ

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что завершен расчет транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц.

Гражданам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», уведомления об оплате имущественных налогов уже выгружены в данном сервисе. Гражданам, не имеющим доступ к «Личному кабинету», налоговые уведомления будут направлены по почте не позднее 30 дней до наступления даты платежа.

Кроме того, получить налоговое уведомление можно в любом Многофункциональном центре Челябинской области. Теперь в перечень государственных услуг, оказываемых через МФЦ региона, добавлена новая государственная услуга:

- Прием заявления физического лица (его законного или уполномоченного представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку через МФЦ.

Срок оплаты имущественных налогов в этом году переносится на 2 декабря в связи с тем, что 1 декабря является выходным днем.

Оплатить имущественные налоги можно следующими способами:

В личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;

При помощи специального сервиса на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;

Посредством терминалов самостоятельной оплаты, в отделениях Банков РФ.

Граждане, имеющие учетную запись на портале www.gosuslugi.ru, могут оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги через Госуслуги и официальный сайт ФНС России www.nalog.ru.

Информация Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области.