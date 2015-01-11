Ловить бездомных животных можно будет только с видеорегистратором

Ловить бездомных животных можно будет только с помощью гуманных методов и со съемкой процесса на видео – таковы методические указания Минприроды РФ к региональным властям.

По мнению специалистов ведомства, эти методические указания позволят регулировать численность бездомных животных наиболее гуманными и безопасными для них способами, исходя из необходимости сохранения их жизни и здоровья, а также обеспечат возможность возврата животных их владельцам. Планируется, что на основе этих указаний будут утверждены региональные нормативы, пишет «Интерфакс».

Указания также касаются работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой области, в них, в том числе, содержатся требования к оснащению машин, используемых для транспортировки животных.

Указана необходимость гуманного обращения с животными, использования методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Также документ обязывает вести видеозапись отлова животных и их процесса возвратах к месту прежнего обитания, а также регулируют условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в специальной машине животных, предельное время перевозки, сроки передачи в приют с момента отлова.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был подписан в декабре 2018 года. Основными статьями ФЗ устанавливается, что обращение с животными без владельцев регулируется для предотвращения эпидемий, причинения вреда здоровью или имуществу. Также предусмотрена обязанность возврата потерявшихся животных их владельцам, исключая способы, предусматривающие жестокое обращение.

https://dostup1.ru/society/Lovit-bezdomnyh-zhivotnyh-mozhno-budet-tolko-s-videoregistratorom_120001.html