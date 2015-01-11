Школьники и студенты Озерска узнают о преимуществах инженерных профессий

Уральский федеральный университет запускает проект «Инженерная реконструкция», направленный на повышение престижности инженерных профессий у молодежи. Очный этап проекта пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 ноября.

На «Инженерной реконструкции» российских школьников и студентов ждет знакомство с инженерными направлениями подготовки, решение реальных задач под руководством экспертов, полезные лекции и мастер-классы, которые помогут определиться с будущей специальностью. Проект также откроет участникам уникальную возможность для диалога с ведущими работодателями региона — для будущих инженеров это шанс уже сейчас проявить себя и получить приглашение на практику или стажировку.

Мероприятие имеет пять направлений: машиностроение, металлургия, энергетика, химическая промышленность, строительство.

«Для нас приоритетно повышать качество абитуриентов, поступающих на технические направления подготовки, но это возможно только с повышением популярности работы на промышленных предприятиях и с разрушением стереотипов об инженерных специальностях у молодежи, — отмечают организаторы „Инженерной реконструкции“. — В УрФУ 137 образовательных программ по инженерным направлениям подготовки. Вуз заинтересован в трудоустройстве выпускников и знакомит студентов с ведущими работодателями региона и страны еще во время обучения. Для школьников это отличная возможность заранее познакомиться с рынком труда, определиться с направлением подготовки и сформировать целостное представление о будущей профессии».

Помимо посещения лекций и мастер-классов участники «Инженерной реконструкции» смогут побороться за право поработать в проектных группах для решения реальных технологических задач. Для этого до 10 октября им необходимо решить инженерный кейс, полученный при регистрации на сайте проекта. После преодоления конкурсного отбора участник сможет в течение двух дней принять участие в проектном практикуме по выбранному направлению. К участию в таком практикуме допускаются учащиеся 10-11-х классов, студенты вузов и сузов.

Регистрация для участия в проекте «Инженерной реконструкции» открыта на сайте engineer.urfu.ru. Любой желающий сможет здесь же зарегистрироваться на интересующие его лекции.

Партнерами проекта выступили компании РУСАЛ, СВЭЛ, ЛСР, группа ЧТПЗ и Трубная металлургическая компания.

Пресс-служба Уральского федерального университета

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