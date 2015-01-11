16 ноября в Озерск приезжает уникальный оркестр волынщиков City Pipes.

Коллектив был создан в 2012 году профессиональными московскими музыкантами, увлеченными шотландской музыкой и поиском новых музыкальных форм. Отличительной чертой творчества City Pipes стали смелые эксперименты со звучанием традиционных инструментов. Музыканты City Pipes всецело раскрывают колорит и возможности шотландской волынки – инструмента самобытного, обладающего потрясающей мощью и неповторимой притягательной силой. Музыка самых различных направлений - будь то рок, классика, джаз – в исполнении на волынках преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые особенные краски.

Хотите ощутить истинный дух Шотландии и Ирландии? Послушать музыку с многовековой историей, британский рок на волынках или классику в исполнении самобытного оркестра?

Концерт состоится 16 ноября в 19 часов в театре «Наш дом».

Справки по тел. 2-56-15, онлайн-покупка билетов на сайте театра «Наш дом» https://teatr-ozersk.ru/