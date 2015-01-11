СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 224 происшествия, возбуждено 20 уголовных дел, раскрыто 14.
Сотрудниками полиции за правонарушения в дежурную часть доставлено 15 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 6 выездов.
Было составлено 247 административных протоколов, в том числе:
- за нарушение ПДД – 188 протоколов, выявлено 10 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;
- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 32 протокола;
- за мелкое хулиганство –17 протоколов.
Осуществлено 6 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.
Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск
Ключевые теги: сводка происшествий и преступлений, Озёрск.
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