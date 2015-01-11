19 сентября В Озерске начинается Чемпионат округа по быстрым шахматам среди учащихся

Шахматная Федерация Озерского городского округа приглашает учащихся до 18 лет принять участие в Чемпионате округа по быстрым шахматам.
Игровые дни – среда, четверг, с 18:00 до 18:25 - регистрация участников. Начало игр в 18:30.
Место проведения Чемпионата - городской шахматный клуб (пр.К.Маркса д.2).Телефон 7-97-68.
Ключевые теги: ОГО, шахматы, дети.
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