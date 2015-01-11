Россияне будут уходить в отпуск по новым правилам

С 1 октября жителям России не обязательно в письменном виде подавать заявление на отпуск. Теперь этот документ можно предоставить начальству в электронном виде.

По новым правилам, электронные заявления на отдых будут оформлять в компаниях, где в трудовом договоре прописаны условия об электронном документообороте. Такое заявление будет равносильно «бумажному» . Причем электронный аналог потребуется, лишь когда сотрудник решит отправиться в отпуск вне утвержденного графика. То есть, если отпуск запланирован заранее, писать заявление будет не нужно.

Кроме того, в Трудовой кодекс внесены поправки и о финансировании дней отдыха. Деньги должны поступить на счет работника минимум за три трудовых дня до выхода его в отпуск.

https://www.cheltv.ru/rossiyane-budut-uhodit-v-otpusk-po-novym-pravilam/