Россияне будут уходить в отпуск по новым правилам

С 1 октября жителям России не обязательно в письменном виде подавать заявление на отпуск. Теперь этот документ можно предоставить начальству в электронном виде.
По новым правилам, электронные заявления на отдых будут оформлять в компаниях, где в трудовом договоре прописаны условия об электронном документообороте. Такое заявление будет равносильно «бумажному» . Причем электронный аналог потребуется, лишь когда сотрудник решит отправиться в отпуск вне утвержденного графика. То есть, если отпуск запланирован заранее, писать заявление будет не нужно.
Кроме того, в Трудовой кодекс внесены поправки и о финансировании дней отдыха. Деньги должны поступить на счет работника минимум за три трудовых дня до выхода его в отпуск.
https://www.cheltv.ru/rossiyane-budut-uhodit-v-otpusk-po-novym-pravilam/
Ключевые теги: отпуск, россияне, электронное заявление.
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