Южноуральцам предлагают на час отключить свет для борьбы с изменением климата

Жителей региона призывают принять меры по борьбе с изменением климата в преддверии Международного дня мира.

В субботу, 21 сентября, будут отмечать Международный день мира. Каждый год этот праздник проходит под конкретным слоганом. Тема 2019 года — борьба с изменением климата ради мира. Южноуральцам предлагают присоединиться к празднованиям. Например, можно на час пересесть с автомобиля на велосипед или начать разделять мусор, рассказал руководитель информационного центра «Благо74» Александр Казанцев.

«Мы видим, что климат меняется с каждым годом все сильнее. Эти изменения представляют очевидную угрозу для человечества. Если каждый человек будет хотя бы раз в день задумываться о том, чтобы сохранить планету в чистоте, комфорте, порядке, сделает элементарные вещи, например, на один час выключит электричество в доме или квартире, один раз в год пересядет с автомобиля на велосипед, чтобы не загрязнять окружающую среду, то нашей планете будет гораздо спокойнее существовать», — прокомментировал Александр Казанцев.

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