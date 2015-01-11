Получить знак отличия ГТО почётно и престижно

По итогам второго квартал 2019 года 85 жителей округа выполнили нормативы Всероссийской физкультурно-спортивной программы «Готов к Труду и Обороне». Торжественное вручение знаков отличия комплекса ГТО состоится 26 сентября в КСК «Лидер».

Следует отметить, что, участвуя во Всероссийской спортивной программе, каждый может выяснить, насколько хороша его физическая форма. Во время подготовительного периода к сдаче нормативов ГТО вы закаляете себя физически и морально, повышаете собственную целеустремленность и улучшаете координацию. А знаки отличия демонстрируют стремление к здоровому образу жизни и активную жизненную позицию.

Кроме того, высшая награда комплекса ГТО – золотой знак отличия обеспечивает выпускникам школ дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, позволяют будущему студенту рассчитывать на повышенную стипендию.

ГТО – это движение, направленное на развитие массового спорта и оздоровления нации в нашей стране. Цели и задачи комплекса ГТО: укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни, привлечение граждан всех возрастов к занятиям спортом, информирование об организации самостоятельных занятий, улучшение системы общефизической подготовки в образовательных учреждениях.

Важно отметить, что из числа озерских выпускников, выполнивших нормативы ГТО в 2019 году, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы получили более 20 человек.

Специалисты МБУ «Арена» напоминают будущим выпускникам, что не стоит дожидаться весны, когда наступает время активной подготовки к экзаменам, и приглашают юношей и девушек приступить к выполнению нормативов комплекса ГТО уже осенью. Начать, например, можно с беговых нормативов.

Если вы решили принять участие в этой программе и получить знак отличия, для этого надо:

– зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru, заполнить предложенную анкету, получить уникальный идентификационный номер (УИН) участника.

– обратиться в Центр тестирования ГТО в Озерске (КСК «Лидер», ул. Октябрьская,9 кабинет №230), уточнить время и дату проведения испытаний или записаться на выполнение комплекса по телефону 7-07-14.

На первое испытание требуется представить медицинскую справку о состоянии здоровья (справку можно получить у терапевта или школьного медицинского персонала).

Приказ о присвоении золотых знаков ГТО подписывает лично Министр спорта Российской Федерации. Вручение знаков отличия проходит в торжественной обстановке.

По итогам второго квартала 2019 года в Озерском городском округе 85 человек выполнили нормативы ВФСК «Готов к Труду и Обороне». Из 85 знаков отличия 41 золотой, 28 серебряных и 16 бронзовых. Торжественное награждение пройдёт 26 сентября в холле КСК Лидер в 17:00 часов.

На вручение приглашаются:

Золотой знак

Хакимова Камила Юрьевна

Левченко Сергей Александрович

Сорокина Александра Игоревна

Чибисова Есения Артемовна

Иванова Екатерина Владимировна

Нигаматьянов Данил Денисович

Адельшин Евгений Евгеньевич

Аллин Владимир Ильич

Галимов Данил Рамильевич

Горбунов Данил Александрович

Гузеев Андрей Викторович

Исмагилов Азамат Салаватович

Кагарманов Ренада Рифовна

Кусарбаев Денис Ранисович

Лисицина Дарья Александровна

Халиков Валерий Робертович

Худайбердин Дамир Вадимович

Чашкова Дарья Александровна

Байтурин Артур Русланович

Гирфанов Владислав Ринатович

Гончаров Максим Артемович

Горбатовский Алексей Валерьевич

Гуляев Георгий Александрович

Жаров Иван Дмитриевич

Зотов Никита Антонович

Коновалова Мария Алексеевна

Корченкина Дарья Владимировна

Кучина Татьяна Игоревна

Ларькова Ева Евгеньевна

Липитенко Екатерина Андреевна

Мансурова Вероника Эдуардовна

Матвеенко Евгений Дмитриевич

Чибисов Роман Артемович

Шорников Александр Алексеевич

Ибрагимов Арсен Шагидинович

Пайвин Даниил Альбертович

Юрченко Илья Андреевич

Казанцев Георгий Денисович

Изотова Марина Сергеевна

Трифонов Денис Андреевич

Иванов Павел Николаевич

Серебряный знак

Шишкин Лев Дмитриевич

Слукинова Алена Антоновна

Белоконь Арина Максимовна

Семенов Арсений Витальевич

Екимова Полина Михайловна

Юсупов Артём Рустамович

Хажеев Эдуард Фуатович

Рахматуллина Диана Марсовна

Кунакбаева Полина Ринатовна

Хажеев Дамир Заурович

Дрожжин Степан Тимофеевич

Ямалиев Эльдар Рафикович

Зиновьева Екатерина Александровна

Хидиятуллина Анастасия Андреевна

Пивунов Дмитрий Вадимович

Тимергазин Алмаз Рустамович

Важенин Дмитрий Вадимович

Вахрамеева Екатерина Алексеевна

Имангулова Алина Рамзисовна

Хамидуллина Вилена Амировна

Глухов Даниил Борисович

Оя Андрей Александрович

Бронзовый знак

Пыхтеев Кирилл Сергеевич

Филинских Платон Александрович

Фахрисламов Тимур Маратович

Сметанина Софья Тимофеевна

Овчинников Трофим Владимирович

Честнов Кирилл Александрович

Куликов Михаил Андреевич

Касьянов Григорий Вадимович

Хамидуллин Георгий Вячеславович

Антипьев Андрей Владимирович

Арсланов Даниил Маратович

Семенычев Георгий Владимирович

Виль Артём Вячеславович

Жемчужный Андрей Сергеевич

Камалов Тимур Иршатович

Торопчин Алексей Владимирович

Справочно: «Готов к Труду и Обороне» - название Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса, который появился в Советском Союзе в 1931 году и существовал вплоть до 1991 года, при этом нормы ГТО менялись с течением времени. Комплекс ГТО нёс идею укрепления здоровья советских граждан и воспитания физической культуры в СССР. Дисциплины, входящие в комплекс ГТО, требовали отличного развития таких физических качеств, как выносливость, сила, меткость, ловкость, гибкость, быстрота.

Чтобы привлекать большое количество граждан к сдаче норм ГТО были введены специальные знаки и различные льготы, которыми поощряли за хорошие результаты. Нормы ГТО начали активно внедрять в общеобразовательных школах, на заводах и фабриках. Со временем начали проводить всесоюзные первенства ГТО, победа в которых являлась почетной.

Благодаря комплексу ГТО многие советские спортсмены проложили себе дорогу в большой спорт. Самый известный пример - многократные чемпионы Советского Союза братья-бегуны Знаменские. В забеге на 1000 метров братья Знаменские пробежали дистанцию настолько быстро, что судьи не поверили показаниям секундомера, но они снова вышли на старт и пробежали дистанцию, улучшив свой результат.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40572/