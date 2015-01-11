В Кыштым привезут мощи святой Матроны Московской

В Кыштым привезут мощи православной святой Матроны Московской – поклониться им можно будет в храме Рождества Христова с 1 по 15 октября.

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Из жизнеописания известно, что она родилась слепой, но Господь даровал ей духовное зрение – дар предвидения и умение исцелять людей. Она помогала всем, кто к ней обращался.

Блаженная старица Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской губернии, скончалась в 1952 году. В 1999 году она была канонизирована как местно­чтимая московская святая, а в 2004 году состоялась общецерковная канонизация в лике блаженной.

Существует традиция приносить живые цветы для Матронушки – при жизни она их очень любила.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtym-privezut-moschi-pravoslavnoy-svyatoy-Matrony-Moskovskoy_120049.html