В Кыштым привезут мощи святой Матроны Московской

В Кыштым привезут мощи православной святой Матроны Московской – поклониться им можно будет в храме Рождества Христова с 1 по 15 октября.
Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Из жизнеописания известно, что она родилась слепой, но Господь даровал ей духовное зрение – дар предвидения и умение исцелять людей. Она помогала всем, кто к ней обращался.
Блаженная старица Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской губернии, скончалась в 1952 году. В 1999 году она была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году состоялась общецерковная канонизация в лике блаженной.
Существует традиция приносить живые цветы для Матронушки – при жизни она их очень любила.
https://dostup1.ru/society/V-Kyshtym-privezut-moschi-pravoslavnoy-svyatoy-Matrony-Moskovskoy_120049.html
Ключевые теги: мощи Матроны Московской, Кыштым, православие.
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