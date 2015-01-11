Не ждать капремонта, а получить деньги. Южноуральцы могут сами выбрать подрядчика

Что делать, если дом нуждается в срочном капитальном ремонте, вот только ждать его придётся год, а то и два? Власти региона, кажется, нашли решение проблемы.

До конца ноября взносы на капремонт жители четырёхсот домов смогут перевести со счета регоператора на индивидуальный счёт. Раньше им пришлось бы ждать год. А теперь деньги придут в течение всего двух месяцев. В ближайшее время на спецсчета планируется передать 542 миллиона рублей, которые собственники накопили с 2015 года. Как сделать ремонт самостоятельно? И куда для этого обратиться?

Прохудившаяся кровля, старые теплоузлы, прогнившие оконные рамы – для жителей челябинской многоэтажки остались в прошлом. Открыв специальный счет дома, они сами стали решать, когда проводить капитальный ремонт.

“Если бы у нас деньги на капитальный ремонт находились у регоператора, то нам пришлось бы ждать своей очередности. Крыша могла течь. Не знаю, когда бы дождались”, – говорит Жанна Волкова, председатель ТСЖ.

Чтобы создать спецсчет, раньше жителям приходилось ждать год. Однако глава региона Алексей Текслер предложил сократить сроки в шесть раз. Это стало возможным благодаря тому, что собираемость взносов за капремонты увеличилась и в “общем котле” регоператора накопилось достаточно средств.

“Допустим, протекает крыша, прорвало трубы, необходимо все заменить. И вот спустя два месяца теперь они могут воспользоваться своими средствами. Те деньги, которые вы платите регоператору, они остаются вашими средствами и подлежат возврату на ваш спецсчет”, – генеральный директор фонда “Региональный оператор капремонта Челябинской области” Вадим Борисов.

Так, до конца ноября жители почти четырехсот домов в Челябинской области смогут перевести взносы на капремонт со счета регоператора в индивидуальную “кассу”.

“Реформа ЖКХ направлена на повышение активности собственников жилья. Чтобы жители многоквартирных домов самостоятельно принимали решения и управляли процессами”, – объясняет Иван Белавкин, первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Если жильцы сами готовы собирать взносы, выбирать подрядчика, решать, что необходимо отремонтировать в первую очередь и следить за качеством выполнения работ, им стоит открыть спецсчет. Для этого собственникам квартир нужно провести общее собрание и направить заявление в Госжилинспекцию и регоператору.

https://www.cheltv.ru/322301-2/