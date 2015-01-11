В Озёрске обрушился спорткомлекс

На строительной площадке в Озерске произошла неприятность: обрушились конструкции возводимого спортивного объекта.
ЧП горожане активно обсуждают в соцсетях. Очевидцы уже поделились снимками «свернувшейся» конструкции практически со всех ракурсов. На фотографиях видно, что строители уже закончили работу с фундаментом и начали устанавливать каркас. Он-то и рухнул.
По рассказам жителей, на этом месте возводят современный спортивный комплекс. Теперь строителям, видимо, придется немного подождать: сначала необходимо понять, из-за чего произошел этот инцидент.
Напомним, что в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» в Челябинской области до 2024 года построят 44 спортивных комплекса: многофункциональные центры по шорт-треку, пятиборью и олимпийской подготовки по хоккею. Также в планах семь катков, шесть бассейнов, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов и 21 стадион. Что касается планов на этот год, то на Южном Урале откроют семь стадионов и два крупных физкультурных комплекса.
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-zato-chelyabinskoy-oblasti-obrushilsya-sportkomleks-231473/
Ключевые теги: обрушение, спорткомплекс, строительство, Озёрск.
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